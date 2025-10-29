Fortune Ng Fung Food (Hebei) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fortune Ng Fung Food (Hebei) äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 246,7 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 254,7 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at