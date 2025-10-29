Fortune Valley Treasures informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fortune Valley Treasures hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das vergangene Quartal hat Fortune Valley Treasures mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 96,30 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at