Forum Energy Aktie
WKN DE: A0J2XS / ISIN: GB00B07C1T48
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31.10.2026 13:59:03
Forum Energy Tech: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 30, 2026, Forum Energy Tech (NYSE:FET) raised its full-year 2026 financial outlook across revenue, adjusted earnings, and cash flow. The energy equipment provider is leveraging proprietary technology to capture higher revenue per drilling rig globally while keeping capital expenditure low.
Three things management said stand out.
Forum Energy Tech relies on exporting North American shale technologies to higher-growth foreign markets to expand its market share. This strategy reduces dependence on domestic drilling activity and lifts overall sales efficiency.
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