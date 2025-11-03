Forum Energy Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Forum Energy Technologies hat am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,76 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,200 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Forum Energy Technologies im vergangenen Quartal 196,2 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Forum Energy Technologies 207,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at