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23.11.2026 06:31:29
Forus: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Forus veröffentlichte am 20.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 6,80 CLP je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 10,00 CLP je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 89,31 Milliarden CLP gegenüber 85,94 Milliarden CLP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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