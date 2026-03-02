Forus präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Forus hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 37,53 CLP. Im letzten Jahr hatte Forus einen Gewinn von 42,56 CLP je Aktie eingefahren.

Forus hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 111,66 Milliarden CLP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 102,08 Milliarden CLP erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 106,21 CLP. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 117,11 CLP je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 403,76 Milliarden CLP – das entspricht einem Zuwachs von 7,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 375,98 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at