FORVAL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FORVAL lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 43,76 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 30,64 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,40 Prozent auf 19,97 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 56,64 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei FORVAL ein Gewinn pro Aktie von 83,06 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 71,52 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 1,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem FORVAL 72,63 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at