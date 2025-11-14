FORVAL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FORVAL präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 20,62 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FORVAL noch ein Gewinn pro Aktie von 23,90 JPY in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 17,94 Milliarden JPY, gegenüber 18,02 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,46 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at