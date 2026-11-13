FORVAL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FORVAL hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 19,16 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FORVAL 20,62 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,54 Prozent auf 18,57 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at