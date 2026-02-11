|
FORVAL TELECOM: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
FORVAL TELECOM hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,07 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,95 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,13 Prozent auf 5,79 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte FORVAL TELECOM 6,23 Milliarden JPY umgesetzt.
