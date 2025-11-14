FORVAL TELECOM stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FORVAL TELECOM lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 17,65 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 16,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,95 Prozent zurück. Hier wurden 6,51 Milliarden JPY gegenüber 7,07 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at