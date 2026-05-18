18.05.2026 06:31:29

FORVAL TELECOM: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

FORVAL TELECOM hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 15,32 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FORVAL TELECOM 12,50 JPY je Aktie eingenommen.

FORVAL TELECOM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,36 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 58,82 JPY. Im Vorjahr hatte FORVAL TELECOM 43,74 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 23,97 Milliarden JPY – eine Minderung um 6,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 25,68 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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