FORVAL TELECOM zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FORVAL TELECOM präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,41 JPY. Im Vorjahresviertel hatte FORVAL TELECOM 17,65 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 7,63 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FORVAL TELECOM 6,51 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at