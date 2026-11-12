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12.11.2026 06:31:28
FORVAL TELECOM zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
FORVAL TELECOM präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,41 JPY. Im Vorjahresviertel hatte FORVAL TELECOM 17,65 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 7,63 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FORVAL TELECOM 6,51 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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