FORVAL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

FORVAL präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -10,22 JPY. Ein Jahr zuvor waren 21,11 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat FORVAL 17,62 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 18,12 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at