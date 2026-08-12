FORVAL zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FORVAL hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,44 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,00 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,87 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at