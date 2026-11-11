Forward Air: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Forward Air hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,520 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 673,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Forward Air 631,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at