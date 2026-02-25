|
Forward Air legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Forward Air hat am 23.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Forward Air in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 631,2 Millionen USD im Vergleich zu 632,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Forward Air hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 3,510 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -30,630 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahr hat Forward Air im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,50 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
