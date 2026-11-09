Forward Air Aktie
WKN: 919103 / ISIN: US3498531017
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09.11.2026 23:19:17
Forward Air Swings To Profit In Q3
(RTTNews) - Forward Air Corporation (FWRD), an asset-light provider of transportation and logistics services, on Monday reported a swing to profit in the third quarter, driven largely by revenue growth reflecting stronger performance across its Expedited Freight, Omni Logistics and Intermodal segments.
Net income attributable to Forward Air was $11.4 million, or $0.34 per share, compared with a net loss of $16.3 million, or $0.52 per share, a year earlier.
Operating revenue increased 6.7% to $673.9 million from $631.8 million.
Expedited Freight revenue rose 30.5% to $337.4 million. Omni Logistics revenue declined 8% to $312.3 million. Intermodal revenue grew 8.8% to $63.5 million.
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