Forward Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Forward Industries lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,80 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,770 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Forward Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 332,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 2,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at