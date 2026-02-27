Foseco India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Foseco India hat am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 17,97 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 30,61 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,98 Prozent auf 1,87 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,36 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 110,46 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 114,35 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,66 Prozent auf 6,43 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,25 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at