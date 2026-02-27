|
27.02.2026 06:31:29
Foseco India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Foseco India hat am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 17,97 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 30,61 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,98 Prozent auf 1,87 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,36 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 110,46 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 114,35 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,66 Prozent auf 6,43 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,25 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.