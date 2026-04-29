Foshan Haitian Flavouring and Food Company hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Foshan Haitian Flavouring and Food Company hat sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,400 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,03 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 8,32 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at