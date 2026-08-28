Foshan Haitian Flavouring and Food Company legte Quartalsergebnis vor

Foshan Haitian Flavouring and Food Company hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Foshan Haitian Flavouring and Food Company hat ein EPS von 0,30 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,300 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Foshan Haitian Flavouring and Food Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,12 Milliarden CNY im Vergleich zu 6,91 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at