Foshan Haitian Flavouring and Food Company präsentierte Quartalsergebnisse

Foshan Haitian Flavouring and Food Company hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,24 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Foshan Haitian Flavouring and Food Company 0,250 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 6,40 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 2,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,24 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at