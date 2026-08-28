Foshan Haitian Flavouring and Food Company präsentierte Quartalsergebnisse

Foshan Haitian Flavouring and Food Company präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde mit 0,13 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,130 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,05 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 955,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at