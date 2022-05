Foshan Haitian Flavouring and Food Company: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Foshan Haitian Flavouring and Food Company äußerte sich am 29.04.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,430 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,419 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 7,21 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Foshan Haitian Flavouring and Food Company 7,16 Milliarden CNY umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,400 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 7,31 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at