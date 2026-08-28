Foshan Haitian Flavouring and Food Company stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Foshan Haitian Flavouring and Food Company hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,34 HKD. Im letzten Jahr hatte Foshan Haitian Flavouring and Food Company einen Gewinn von 0,330 HKD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,19 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,46 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at