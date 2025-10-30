Foshan Haitian Flavouring and Food Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Foshan Haitian Flavouring and Food Company hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 893,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Foshan Haitian Flavouring and Food Company 871,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at