Foshan Haitian Flavouring and Food Company verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Foshan Haitian Flavouring and Food Company lud am 27.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 USD, nach 0,160 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 1,30 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Foshan Haitian Flavouring and Food Company 1,14 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at