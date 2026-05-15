Fossil: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fossil äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Fossil vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,64 Prozent auf 224,8 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 233,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at