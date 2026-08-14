Fossil gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Fossil hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Fossil ein Ergebnis je Aktie von -0,040 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 209,7 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 4,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 220,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at