Fossil hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Fossil veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,19 USD gegenüber -0,760 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 271,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 270,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at