Fossil: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Fossil präsentierte in der am 11.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 280,5 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 18,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 342,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,450 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fossil -1,940 USD je Aktie generiert.

Fossil hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

