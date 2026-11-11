Foster Electric: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Foster Electric gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 78,85 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 50,71 JPY je Aktie vermeldet.

Foster Electric hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38,39 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at