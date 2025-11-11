Foster Electric: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Foster Electric hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 50,71 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 56,38 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 34,52 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,93 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at