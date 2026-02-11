Foster Electric öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Foster Electric hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 29,15 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Foster Electric 36,04 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,53 Prozent zurück. Hier wurden 33,35 Milliarden JPY gegenüber 36,86 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at