Foster Electric präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Foster Electric ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Foster Electric die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 74,55 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 32,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 34,91 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 221,04 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Foster Electric ein EPS von 174,98 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 134,91 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 137,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at