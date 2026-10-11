Fotojournalist im Iran seit mehr als einem Monat inhaftiert

TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran ist ein bekannter Fotojournalist seit mehr als einem Monat inhaftiert. Seit seiner Festnahme am 9. September gibt es keine Informationen darüber, welche Sicherheitsbehörde Majid Saeedi festhält. Seit Bekanntwerden seiner Inhaftierung ist außerdem unklar, wo er sich befindet.

Das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) hatte unter Berufung auf Saeedis Bruder berichtet, dass er in seinem Zuhause festgenommen wurde. Die Vorwürfe gegen den bekannten Fotojournalisten sind unklar. Von der iranischen Justiz wurden bislang keine Informationen zum Fall veröffentlicht.

Ende September hatte der Berufsverband iranischer Pressefotografen Aufklärung gefordert, und dass Voraussetzungen für seine Freilassung geschaffen werden, wie die Nachrichtenagentur Isna berichtete.

In den sozialen Medien machten am Wochenende bekannte iranische Fotografinnen und Fotografen auf den Fall ihres preisgekrönten Kollegen aufmerksam. Saeedi, der zuletzt freiberuflich aktiv war, wurde bereits in der Vergangenheit mehrfach festgenommen./arb/DP/zb