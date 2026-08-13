Foundation Healthcare Aktie
ISIN: US3504051067
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13.08.2026 12:37:27
Foundation Healthcare H1 profit drops 67.6% to S$1.2 million on higher IPO, operating expenses
These are the company’s first financial results since being listed on SGX’s mainboardWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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