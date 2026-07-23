UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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23.07.2026 04:53:14
Foundation Healthcare jumps 16% this week; UBS makes multiple stabilisation trades
The recently listed counter is up more than 15% since TuesdayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu UBS
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22.07.26
|Handel in Zürich: SMI zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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22.07.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt UBS auf 'Overweight' (dpa-AFX)
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21.07.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
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21.07.26
|SIX-Handel: SMI schlussendlich freundlich (finanzen.at)
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21.07.26
|Aufschläge in Zürich: SPI steigt letztendlich (finanzen.at)
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21.07.26
|Handel in Zürich: SMI verliert am Nachmittag (finanzen.at)
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21.07.26
|SPI-Handel aktuell: SPI zeigt sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
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21.07.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|22.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|22.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
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