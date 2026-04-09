Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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09.04.2026 23:17:00
Foundayo™ (orforglipron), la nueva pastilla GLP-1 de Lilly que se administra por vía oral para la pérdida de peso, ahora está disponible en Estados Unidos.
Foundayo ahora está disponible a través de LillyDirect ® y de los proveedores de telemedicina, y está siendo distribuido a todas las farmacias minoristas de Estados Unidos. Foundayo, la única pastilla de GLP-1 para la pérdida de peso que se puede tomar una vez al día a cualquier hora sinWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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Nachrichten zu Eli Lilly
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07.04.26
|S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eli Lilly von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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02.04.26
|Eli Lilly profitiert von neuer Abnehmpille Foundayo (Spiegel Online)
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01.04.26
|Neue Diätpille genehmigt: Eli Lilly-Aktie legt zu, Konkurrenz unter Druck (dpa-AFX)
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31.03.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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24.03.26
|S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eli Lilly von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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17.03.26
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17.03.26
|Optimismus in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
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17.03.26
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Analysen zu Eli Lilly
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