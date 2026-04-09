Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Eli Lilly Aktie

Eli Lilly für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

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09.04.2026 23:17:00

Foundayo™ (orforglipron), la nueva pastilla GLP-1 de Lilly que se administra por vía oral para la pérdida de peso, ahora está disponible en Estados Unidos.

Foundayo ahora está disponible a través de LillyDirect ® y de los proveedores de telemedicina, y está siendo distribuido a todas las farmacias minoristas de Estados Unidos. Foundayo, la única pastilla de GLP-1 para la pérdida de peso que se puede tomar una vez al día a cualquier hora sinWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
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