Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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24.03.2026 20:59:24
Founder Buys 43K Shares of Shift4 Stock
On March 10, 2026, Jared Isaacman, 10% owner of Shift4 Payments (NYSE:FOUR), reported the purchase of 43,827 shares at a weighted-average price of $45.75 per share, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($45.75); post-transaction value based on March 10, 2026, market close price not specified here.* 1-year price change calculated using March 10, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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