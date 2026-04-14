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WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074

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14.04.2026 07:19:43

Founder of China's Evergrande pleads guilty to fraud

The businessman was accused of several crimes, including fundraising fraud and bribery.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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