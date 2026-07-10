Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
|
10.07.2026 06:00:26
Founder of energy group DCC blasts board for backing takeover ‘on the cheap’
Jim Flavin joins other major shareholders of FTSE 100 company in rejecting £5.7bn private equity offerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!