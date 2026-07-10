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WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074

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10.07.2026 06:00:26

Founder of energy group DCC blasts board for backing takeover ‘on the cheap’

Jim Flavin joins other major shareholders of FTSE 100 company in rejecting £5.7bn private equity offerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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