Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
|
29.01.2026 19:45:40
Founder of First Brands, Whose Bankruptcy Spooked Wall St., Is Indicted on Fraud Charges
Patrick James, who was earlier ousted from the beleaguered auto-parts maker, is accused by federal prosecutors of faking invoices and lying about hidden debt for years.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!