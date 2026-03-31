31.03.2026 06:31:29

Founder Securities hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Founder Securities präsentierte in der am 30.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 CNY gegenüber 0,030 CNY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,46 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 132,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Founder Securities einen Umsatz von 4,50 Milliarden CNY eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,480 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,270 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 21,93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 10,50 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 13,45 Milliarden CNY umgesetzt.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,560 CNY sowie einen Umsatz von 12,80 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Widersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX-Anleger dürften abwarten -- DAX stabil erwartet -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt dürfte zunächst keine eindeutige Richtung einschlagen. Am deutschen Aktienmarkt dürfte ein stabiler Start bevorstehen. An den Börsen in Asien sind mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen