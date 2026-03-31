Founder Securities hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Founder Securities präsentierte in der am 30.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 CNY gegenüber 0,030 CNY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,46 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 132,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Founder Securities einen Umsatz von 4,50 Milliarden CNY eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,480 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,270 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 21,93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 10,50 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 13,45 Milliarden CNY umgesetzt.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,560 CNY sowie einen Umsatz von 12,80 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at