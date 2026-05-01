Founder Securities: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Founder Securities hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,18 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 CNY je Aktie generiert.

Founder Securities hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,81 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at