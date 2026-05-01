|
01.05.2026 06:31:29
Founder Securities: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Founder Securities hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,18 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 CNY je Aktie generiert.
Founder Securities hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,81 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!