Founder Securities stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Founder Securities hat am 29.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 CNY gegenüber 0,140 CNY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Founder Securities 5,02 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 53,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,26 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at