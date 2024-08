Founder SPAC Cons of 1 A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Founder SPAC Cons of 1 A gab am 21.08.2024 die Zahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz lag bei 163,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 6,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 174,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at