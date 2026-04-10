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10.04.2026 06:31:29
Founder Technology Group A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Founder Technology Group A hat am 08.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Founder Technology Group A 0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49,35 Prozent auf 1,54 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,03 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,110 CNY gegenüber 0,060 CNY je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,93 Milliarden CNY, während im Vorjahr 3,47 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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